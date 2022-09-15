بلقيس فتحي تنشرصورا رفقة ابنها وأصالة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورًا تجمعها بابنها "تركي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بلقيس في الصور وهي محتضنة تركي ولم تظهر وجهه، وعلقت قائلة: "تركي وقصص ما بعد المدرسة".

وعلقت الفنانة السورية أصالة نصري على الصور قائلة: "الله يحفظ ويبارك".

وكشفت الفنانة بلقيس فتحي، عن حقيقة عودتها إلى زوجها السابق سلطان عبد اللطيف، وذلك بعد أن قررت الانفصال عنه منذ فترة.

وقالت بلقيس فتحي في لقاء ببرنامج "et بالعربي": ليس هناك عودة إلى زوجي السابق وكل شيء قسمة ونصيب وأتمنى له التوفيق في حياته الجديدة.

وكانت قدمت الفنانة بلقيس فتحي ختام سلسلة حفلات beat the heat في دبي تحت شعار كامل العدد، في حضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي.