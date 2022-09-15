شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية " حلم جميل" بطولة سامح حسين للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافه استمرار عرض المسرحية الكوميدية الإستعراضية "حلم جميل" بطولة الفنان سامح حسين للمرة السابعة وذلك ابتداء من اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر على ان تعرض لمدة 3 أيام " الخميس والجمعة والسبت " من كل اسبوع فى الثامنة مساء

حلم جميل" مقتبس عن فيلم تشارلى شابلن city lights، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.



مسرحية حلم جميل

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

يذكر أن انتهى النجم سامح حسين من تصوير فيلمه الجديد "ساندوتش عيال"، وصرح هانى حمدى مخرج الفيلم لـ"الخليج 365" أنه يشارك فى بطولة العمل نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، تأليف طارق رمضان، وإنتاج أحمد السبكي .

وقال مخرج العمل إن سامح حسين يشاركه البطولة 9 أطفال، حقق الكثير منهم شهرة عريضة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران أو "سمير" فى "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى "كريم" فى "ولاد ناس" .

وحول قصة الفيلم قال المخرج هاني حامد إن الأحداث تدور حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبى على الأطفال، وأن النجم سامح حسين يظهر في دور محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما.

يعد فيلم "ساندوتش عيال" عودة للنجم سامح حسين للسينما بعد غياب دام نحو 3 سنوات، حيث كان آخر أعماله في السنيما فيلم "عيش حياتك" الذي تم عرضه عام 2019 ، وهو فيلم رومانسي كوميدي من بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد ،مها أبو عوف، سامية الطرابلسي، إخراج تامر بسيوني، تأليف وسام حامد.