شكرا لقرائتكم خبر عن فليم الرعب الأمريكى The Black Phoneيحقق 159مليون دولار منذ طرحه يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الأمريكى The Black Phone إيرادات وصلت إلى 159 مليونا و 449 ألف دولار بدورالعرض حول العالم، منذ طرحه فى 24 يونيو الماضى، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 89 مليونًا و768 ألف دولار بدورالعرض الأمريكية، و69 مليونًا و681 ألف دولار بدورالعرض العالمية

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطاررعب وإثارة.

ويدور فيلم The Black Phone حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من: إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.