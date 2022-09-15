شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مياس اللبنانية للرقص تفوز بالمركز الأول في America's got talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرقة مياس اللبنانية للرقص بالمركز الأول في برنامج America's got talent، وذلك بعدما قدمت أداء متناغم واحترافى أبهرت الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" لجنة التحكيم والجمهور فى البرنامج الشهير America's Got Talent باستعراض راقص متجانس.

الفرقة المكونة من سيدات فقط جعلت المتواجدين أثناء تقديم العرض فى حالة من الذهول بسبب جودة أدائهن، وسبق وحصدن الباز الذهبى في البرنامج من النجمة صوفيا فيرجارا.

وتحصل فرقة مياس اللبنانية للرقص علي مبلغ مليون دولار، إضافة إلى تقديم عرض في لاس فيجاس، وذلك قيمة جائزة فوزها بالمركز الأول في البرنامج.

وسبق لفرقة "مياس" الفوز بلقب برنامج المواهب "Arabs Got Talent" قبل 3 سنوات تقريبا.

فريق الرقص اللبنانى مياس مكون من مجموعة راقصات وصل عددهم إلى 31 راقصة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة، وبمجرد أن فزن فى النسخة العربية من البرنامج تضاعفت شهرتهن فى الوطن العربى، وكان الكثيرين من متابعى البرامج يتوقعون فوز الفريق كونه يمتلك امكانيات مذهلة وموهبة فريدة.