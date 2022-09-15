زينة توجه رسالة لـ مؤلف مسلسل "الليلة واللي فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة زينة رسالة للكاتب محمد رجاء، مؤلف مسلسلها الجديد "الليلة واللي فيها".

ونشرت زينة صورتين تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ده محمد رجاء اللي كتب الليلة واللي فيها، كل كلمة إنت كتبتها يا محمد محفورة في قلبي وعقلي وفي جمل كتير مستني إنسانيا، كل كلمة ليها معنى وعمق واحساس بيسلم لبعض واللي بعده وبيزود احساسي بالشخصية".

وأضافت زينة: "إنت فنان عظيم وإنسان أعظم، ربنا ما يحرمني منك، أنا بحبك وبحترمك وبشكرك من قلبي".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.