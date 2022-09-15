شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهالات ومدائح فى افتتاح موسم الإنشاد بمعهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فرقة الإنشاد الدينى موسمها الفنى الجديد بسهرة روحانية يقودها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وتقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل 18سبتمبرعلى مسرح معهد الموسيقى العربية.



فرقة الانشاد الدينى فرقة الانشاد الدينى



فرقة الانشاد الدينى فرقة الانشاد الدينى



فرقة الانشاد الدينى فرقة الانشاد الدينى

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والإبتهالات الدينية منها صلوا يا أهل الكمال لـ لشيخ محمد عبد الله ، النبي غالي من التراث الدينى ، مدد مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، حب الرسول لـ محمد الكحلاوى ، الامام الاعظم - ربي هو الله - نور عرش الله لـ احمد عبدالله ، كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبد القادر ، يا طيبة من التراث الخليجي ، أم النبي لـ جمال سلامة ، إلهي ما اعظمك لـ رياض السنباطي ، النبي تبسم - أسماء الله الحسنى ل- سيد مكاوي .. أداء إبراهيم فاروق ، حاتم زايد ، وائل سراج ، محمد عبد التواب ، بلال مختار ، فارس عبد العال ، محمد حسين صادق و سماح عباس .

الجدير بالذكر أن الإنشاد الدينى وكلماته الهادفة التى تمس قلوب سامعيها ومقاماتها الفريدة بين فنون الطرب قد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة لما تضمه من مدح الرسول الكريم وتعظيم الاخلاق السامية .