شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة تحتفي بمتفوقي المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفي إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بمجموعة من متفوقي المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، عبر احتفالية تقيمها بمناسبة مرور عشرسنوات على «ملتقى الشارقة لأوائل المسرح»، الذي دأبت على تنظيمه سنوياً على هامش «أيام الشارقة المسرحيَّة»، وتستضيف من خلاله الطلبة الذين تخرجوا بالمرتبة الأولى في كليات ومعاهد المسرح العربيَّة.

وتقام الاحتفالية ، بحضور الدفعات العشر للملتقى، في إطار الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة (22-27) سبتمبر الجاري، ويشارك فيها من خريجي المعهد المسرحي الذين سبقوا أن مثلوا مصر في الملتقى ومنهم : محمود صبري، وبلال الجمل، وداليا همام، وغادة أبو وردة، ومحمد سراج، وأحمد صبري، وكريم فراج، وحازم حسام الدين، وعماد صابر، ورضوى محمد، ومينا لويز.

«ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي» تأسس سنة 2012، واستقدم خلال العقد الماضي العشرات من المُبرِّزين في المعاهد والكليات المسرحية العربية، واحتفل بهم عبر برنامج ثقافي وفني اشتمل على ورشات عملية ونظرية مكثفة، حول عناصر العرض المسرحي، إضافة إلى لقاءات حوارية جمعتهم بأبرز صنّاع ورواد الحركة المسرحية في الإمارات والوطن العربي.

وينظم الملتقى في إطار أيام الشارقة المسرحية، ليمكن المشاركين فيه من عيش تجربة هذه التظاهرة، التي تعد من أعرق التظاهرات في المنطقة وأكثرها استمرارية، والتفاعل مع عروضها وندواتها وأجواء أنشطتها الأخرى.