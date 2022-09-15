شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل من 15 حلقة.. باسم سمرة يقابل محمد فراج فى "بطن الحوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان باسم سمرة على المشاركة في بطولة مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، مع محمد فراج وأسماء أبو اليزيد تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعمل مؤلف ومخرج العمل على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو واختيار الفنانين المشاركين في البطولة.

ويعرض لباسم سمرة حالياً في السينمات، فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فوزى صالح كؤلف كان مسلسل "الحرامى" بجزئيه الأول والثانى، والعمل بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمى، رنا رئيس، عبد الرحمن القليوبى، وضيوف الشرف صلاح عبد الله، تونى ماهر، ميرنا جميل، أحمد فتحى، إخراج محمد سلامة الجزء الأول، وأحمد الجندى الجزء الثانى.