شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن أبو زهرة: رشوان توفيق نقى ومكشوف عنه الحجاب وأحب محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، بعد الإنتهاء من أداء كل عمل فنى أخرج منه وأنسى ما قلته وأخرج من الحالة التى كنت عليها فى التمثيل إلى حالتى الطبيعية فى الحياة.

وأضاف الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة خلال لقاءه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن الفنان رشوان توفيق كان صديقى قبل دخول معهد التمثيل وتخرجنا معا، فهو نقى وكان يحلم لى أحلام تتحقق وكان مكشوف عنه الحجاب وله مكانه فى قلبى.

وأكد الفنان أبوزهرة، أحب محمد رمضان ومعجب به، فهو ممثل جميل، وأكثر دور ظهر فيه عندما أدى دور شخصيته والأب، مضيفا، دافعت عنه كثيرا، وإذا طلب منى أن أؤدى دور معه لن أمانع.