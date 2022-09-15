شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف كواليس ظهوره الأول مع حميد الشاعرى فى "شريط كوكتيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الأربعاء، على قناة cbc.

وخلال اللقاء أوضح هيثم شاكر كواليس ظهوره الأول فى شريط كوكتيل وغنى فيه من توزيع حميد الشاعرى، وقال: واحد صاحبى قال لى: إن شركة إنتاج بتعمل شريط كوكتيل وبيدوروا على أصوات جديدة وخد رقم المنتج عشان تكلمه، كلمت المنتج قال لى كلمنى بعد شهر".

وأضاف: "كلمته بعد المدة دي قال لى تعالى بكرة، رحت غنيت وقال لى هنكلمك، راح ورايا ع الأسانسير قال لى تعالى شركائى عايزين يسمعوك، وساعتها قالولى مبروك أنت معانا".

وتابع: "عملت فى الشريط أغنية (أحلف بالله) من توزيع حميد الشاعرى، مع 7 أصوات جديدة ووقتها قالوا لنا: اللى أغنيته هتنجح هنعمله ألبوم". واستكمل: "عملنا ألبوم كله مقسوم وأنا الوحيد اللى دراما، كنت مضايق جدا لكن الحمد لله الأغنية نجحت".