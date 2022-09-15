شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون على السجادة الحمراء بمهرجان "تورنتو" السينمائي بعد غياب 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل العالمي زاك إيفرون مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأجل العرض الأول لفيلمه الجديد The Greatest Beer Run Ever وهذا بعد غياب دام 3 سنوات منذ ظهوره على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية حيث كان أخر ظهور له في عام 2019 .

ظهر الممثل زاك إيفرون بجانب طاقم العمل على السجادة الحمراء و ضم طاقم العمل كايل آلن وويل روب وراسل كروروبي آشبورن سركيس.

فيلم The Greatest Beer Run Ever من نوعية الأكشن، وسيرة ذاتية من إخراج بيتر فاريلي ، ومن المقرر صدور الفيلم على منصة +Apple Tv في 30 سبتمبر الجاري.

وتحدث زاك إيفرون سابقا عن الشائعات التي ظهرت حول خضوعه لعملية تجميل، إذ قال في مقابلة مع مجلة Men's Health إنه انزلق أثناء ركضه في المنزل وتعرض لـ كسر في ذقنه، مضيفا "لقد فقدت الوعي بعد هذا مباشرا وعندما استيقظت وجدت أن ذقني قد انكسر واصبح هناك ورما شديدا يحيط بالمكان لذلك بدى شكلي غريبا عندما ظهرت بعد هذا الحادث".

وصدر آخر عمل للممثل زاك إيفرون في 13 مايو الماضي تحت عنوان Firestarter وهو فيلم خيال علمي أمريكي رعب من إخراج كيث توماس، وكان الممثل شارك في الفيلم الموسيقي الشهير The Greatest Showman بدور فيليب كارلايل بجانب الممثلة زيندايا والممثل جاكمان هج.