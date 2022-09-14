شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر عن إصابته بالسرطان: حسيت حياتى انتهت واستسلمت.. وأخفيت الخبر عن أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الأربعاء، على قناة cbc.

وخلال اللقاء كشف هيثم شاكر كواليس أصعب الفترات التي مر بها إثر إصابته بمرض السرطان، وقال: "مش بحب أشارك حد همومى، ومش بحب أصعب على حد، خبيت خبر مرضى عن والدتى وتوفيت بدون أن تعرف بأمر إصابتى، كانت أقرب شخص ليا فى الدنيا، مكنتش هتستحمل، وموتها كسرنى".

وأضاف: "اكتشفت مرضى بسرطان القولون، حسيت إنى حياتى انتهت، واستسلمت فى البداية وفى انتظار الموت، كان فيه دكتور نفسى أتابع معه، نصحنى بالاستمتاع بما تبقى لى من حياته، مع الوقت بدأت أتشبث بالحياة أكثر".

وتابع: "خلال مرضى كنت شغال على ألبوم أحلى قرار، سافرت فى رحلة علاجية بالخارج وكنت أنزل مصر أسجل أغانى وأرجع للعلاج"، واستكمل: "قربت من ربنا أكتر، وفى النهاية منَّ عليا بالشفاء، الحمد لله".

وعن بداية الأزمة أوضح: "بدأت بثقب فى المعدة، بعد قروح لم أهتم بمعالجتها، وخلال العلاج اكتشف إصابتى بسرطان القولون مبكرا".