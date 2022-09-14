شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف سبب بكائه فى حفله بجدة: شريط حياتى مر قدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الأربعا، على قناة cbc.

وخلال اللقاء عرضت منى الشاذلى فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.

وأضح هيثم شاكر أنه قرأ العديد من التفاسير وكلها خاطئة، بينما التفسير الصحيح أنه ولد بمدينة جدة، مضيفا: "عشت هناك لغاية إعدادى، شريط حياتى عدى قدامى، هناك حلمت أكون مطرب، وأول مرة أقدم حفلة فى جدة، وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ماقدرتش".

وأضاف: "علاقتى بالموسيقى بدأت من خلال والدى، كان سمّيع وبيحب يغنى، ومن خلال القناة الأولى والثانية التى كانت تبث فى السعودية".

وكشف أنه كان ينتظر زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف من مصر ليأتى له بشرائط الكاسيت ويستمع إلى أغنيات جيل التسعينيات.



هيثم شاكر