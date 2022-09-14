شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "العيلة دى" والعرض فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد خالد أمين تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "العيلة دى" للنجمة وفاء عامر، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير، حيث وضع صناع العمل خطة للانتهاء من التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل وعرضه في الموسم الشتوى.

"العيلة دى" مكون من ن 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

و تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانيه تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا

وفى سياق متصل تستعد وفاء عامر لتصوير أول مشاهد مسلسل "ديفيليه" المكون من 10 حلقات، خلال الأسبوعين المقبلين، والعمل يشارك في بطولته محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.