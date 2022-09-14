شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي جون كلود فان دام يوجه الشكر لـ"الخليج 365".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمي جون كلود فان دام الشكر لـ"الخليج 365"، وذلك من خلال تعليقه على تقرير للزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن بموقع ”الخليج 365”، حيث علق النجم العالمي على التقرير من خلال صفحة الخليج 365 على فيس بوك، والتي نشرت بدروها التقرير، والذي جاء بعنوان "جون كلود فان دام يدعم المواهب من مصر والعالم".

علي الكشوطي

وكتب النجم العالمي جون كلود فان دام: "لقد قمت بترجمة هذا التقرير وقراءته، وأنا أقدر حقًا كلماتك الرقيقة ودعمك للفنانين الموهوبين حول العالم، شكرا إلى الخليج 365 وللسيد علي الكشوطي، استمروا في العمل العظيم.. جون كلود فان دام".

وكان الزميل على الكشوطى سبق وأجرى حوارا حصريا بالفيديو مع النجم العالمى جون كلود فان دام، وتحدث فيه عن عشقه لحضارات وثقافات الشرق الأوسط، ورغبته فى المشاركة فى أعمال مصرية، وتصوير أعمال عالمية على أرض مصر، حيث يرى أن مصر بها العديد من الأماكن التى تصلح للتصوير بها.