شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة "يوسف إدريس" بمسرح السلام تنير من جديد بـ"خطة كيوبيد" بعد غياب 11 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُفتتح مساء غد الخميس في تمام السابعة مساء، قاعة "يوسف إدريس" بمسرح السلام التابعة لفرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح، و ذلك عقب 11 عاما من التوقف، لتضاف القاعة إلى مسارح وقاعات البيت الفني للمسرح، حيث تفتتح القاعة بعرض " خطة كيوبيد " ، من إخراج أحمد فؤاد، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة .

يقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث إن قاعة "يوسف إدريس" يعاد افتتاحها عقب انتهاء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات، بما يتناسب ومتطلبات العروض المقدمة بالقاعات ذات الطبيعة الخاصة والمختلفة.

يذكر أن عرض "خطة كيوبيد " من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، بطولة عبد المنعم رياض ، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، أزياء رباب البرنس، إضاءة أبو بكر الشريف، عزف تامر عبد المجيد، إعداد موسيقي محمد عبد الله، و من إخراج أحمد فؤاد.