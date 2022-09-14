شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك وإيوان مكريجور مع زوجاتهم في العرض الأول لـ Raymond and Ray والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل إيثان هوك و إيوان مكريجور العرض الأول لفيلمهما Raymond and Ray في مهرجان تورنتو السينمائي،وظهر إيثان هوك و إيوان مكريجور برفقة زوجاتهم على السجادة الحمراء و وقع إيثان هوك للعديد من المعجبين الذين تواجدوا في الحفل.

ظهر إيثان هوك و إيوان مكريجور وسط أجواء اخوية مع احتضان بعضهما على السجادة الحمراء،ويتناول فيلم Raymond and Ray قصة الأخوان غير الشقيقان راي (إيثان هوك) و ريموند (إيوان مكريجور) الذين عاش مع أب فظيع و كانت جنازته بمثابة إعادة بناء لأنفسهم،و الفيلم من إخراج رودريجو جارسيا ويشاركهم في العمل الممثلة ماريبل بيردو و صوفي اوكونيدو و جينا جون وعن وصف الفيلم قال موقع DailyMail الفيلم يحتوي على الغضب و الألم و الحب و بالتأكيد الكثيرمن حفر القبور.

وكان فيلم Glass Onion هو أخر فيلم شارك فيه الممثل إيثان هوك و كان العرض الأول للفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي و الفيلم من بطولة دانيال كريج وكيت هدسون وإخراج رايان جونسون.

و كان فيلم The Birthday Cake هو أخر ما عرض للممثل إيوان مكريجور والذي طرح العام الماضي، ويشارك الممثل حاليا في الأداء الصوتي لفيلم الانيميشن Pinocchio.

انطلقت فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يوم الخميس الماضي ويستمر حتى يوم 18 من سبتمبر الجاري ويضم المهرجان العديد من الأفلام مثل فيلم Causeway لجينيفر لورانس وفيلم Butcher's Crossing لممثل نيكولاس كيدج.



إيثان هوك وزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو