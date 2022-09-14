شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى من العمل بمجال التسويق إلى البطولة المطلقة فى"طير بينا يا قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا للفنانة ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" الذي يعد أول بطولة تليفزيونية مطلقة لها، ووصلت إليها بعد العديد من الأعمال الفنية التي قدمتها، وتصدر المسلسل الجديد تريند جوجل خلال الفترة الماضية ويحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.

ريم مصطفى من مواليد حى جاردن سيتى بالقاهرة نشأت وسط 4 بنات كانت الأكثر شقاوة بينهن، تحب التمثيل منذ صغرها وكانت تخشى من دخول عالم التمثيل بسبب رفض عائلتها مجرد فتح هذا الحديث، وانتهت من دراسة الثانوية عامة بمجموع 86% وكانت تتمنى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لكن لاعتراض عائلتها على دخولها هذا المجال قررت الالتحاق بكلية الاعلام جامعة القاهرة لتقاربها من مجالها المحبب.

وبعد أن تخرجت من الجامعة التحقت بالعمل في شركة والدها في مجال التسويق، واثناء عملها تعرفت على احد الأشخاص وكان عمرها حينئذ 19 عاما وحدث بينهما نظرات واعجاب ثم حب وزواج وظل هذا الزواج لمدة 10 سنوات اثمر عن طفلين . وبعد انفصالها كان حلمها القديم لايزال بداخلها وقررت أن تبحث عنه بأى طريقة حتى عرض عليها أحد الأشخاص أن تقديب برنامج، لكن لم تستهويها فكرة تقديم البرامج واصرت على البحث عن حلمها الأول وهو التمثيل.

ونالت ريم مصطفى فرصة دخول مجال الفنون والتمثيل من خلال مسلسل "هبة رجل الغراب " ثم مسلسل "فض اشتباك" على الرغم من اعتراض عائلتها الشديد لدرجة انهم قاطعوها لمدة 6 أشهر لكنها صممت على تلك الخطوة وخاصة بعد ان طمئنت عائلتها عليها وأنها سوف تعمل في هذا المجال تحت مظلتهم ، الى ان وافقوا لتستمر في طريقها.

وبدأت ريم مشوارها الفني بأدوار بسيطة، وتعرف الجمهور عليها أكثر عندما ظهرت في مسلسل جبل الحلال، وقدمت أداء مميز مغاير لشخصيتها في المسلسل الكوميدي "هبة رجل الغراب" ، وتميزت بشعرها الأصفر وملامحها الجميلة، بجانب موهبتها، واستمرت في تقديم الأدوار الجيدة حتى حصلت على دور في مسلسل "كلبش" الموسم الأول وأربع مسلسلات رمضانية أخرى عام 2017.

من أهم الأدوار التي قدمتها كانت تجربتها مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه" ، تعتبر من الفنانات المحظوظات بالعمل معه واستفادت منه كثيراً، بجانب دورها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل كلبش الجزء 1 إذ حققت نجاحا كبيرا من خلال المسلسل، وشاركت في مسلسل كوميدي جديد في رمضان 2018 باسم "الوصية" مع الفنان أكرم حسني، وأحمد أمين . واستمرت خطواتها بكل ثبات الى ان وصلت الى البطولة المطلقة فى مسلسل "طير بينا يا قلبى ".

مثلها الأعلى في الجمال الفنانة غادة عادل، فهي تحب جمالها كثيرا، ووصفت نفسها بأنها (أكيلة) أي تحب الأكل كثيراً، وست بيت شاطرة، تعشق المحشي، وتحاول أن تمارس الرياضة باستمرار لكي تحافظ على رشاقتها، تنفق معظم أموالها على الشنط والكريمات والبرفانات والملابس الجديدة.

يشار إلى أن "طير بينا يا قلبي" من بطولة ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.