شكرا لقرائتكم خبر عن المونتيرة منار حسنى رئيسًا للمركز القومى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى قراراً، اليوم الأربعاء، بتولى المونتيرة منار حسنى رئاسة المركز القومى للسينما.

يذكر أن منار حسنى تقلدت عدة مناصب داخل المركز القومى للسينما ومن ضمنها مدير عام الإنتاج ومسئول البرنامج الحكومى بالمركز، كما عملت كممثل للمركز القومى للسينما فى فريق دعم التميز بوزارة الثقافة وعضو فريق دعم التميز بقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

جدير بالذكر أن منار حسنى هى مونتيرة مصرية، تخرجت فى قسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما فى عام 1988، كما حازت على دبلومة فى المونتاج فى عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة ومن ضمنها كل من فيلم (أحلى الأوقات، حريم كريم، الشوق، الثمن)، كما قدمت عدد من المسلسلات المصرية منها (دوران شبرا، فرح ليلى، شمس)، كما حصلت على جائزه أحسن مونتاج.