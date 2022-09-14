شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا إنسان" ديو يجمع مجد القاسم ونيفين رجب فى حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المطرب مجد القاسم "ديو" غنائيا بمشاركة الفنانة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب، بعنوان "كلنا إنسان"، فى حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، المقرر افتتاحه غدا الخميس، بالأوبرا.

وقالت نيفين، فى بيان صحفى: "سعيدة بمشاركتى لأول مرة فى الملتقى وأشكر كل القائمين عليه، خاصة أننى وسط الملائكة، ولم أتخيل أن يضم الملتقى أطفالا موهوبين من كل أنحاء العالم، ولذا فما يحدث شىء مشرف".

وأضافت: "أقدم أغنية (كلنا إنسان) فى حفل الافتتاح، وهى بعنوان الملتقى هذا العام، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل، ويشرفنى أن أقدمها مع الفنان مجد القاسم، وأن يغنيها الأولاد معى فى الافتتاح"، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية رائعة، ومرتبطة بمفهوم وقيمة الحب فى الحياة.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى "أولادنا" من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

فيما تتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.