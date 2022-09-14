"بعد رسالة والدتها لمحمد رمضان".. ناهد السباعي تنشر رسالة غامضة: لو متعرفش مين فريد شوقي اسأل جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة غامضة لأحد الأشخاص وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت السباعي: "لو متعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل جوجل، أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، حميدو".

وجاءت رسالة الفنان ناهد السباعي، بعد رسالة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام": " منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه".

وأضافت: "سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور، أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع".

وكان الفنان محمد رمضان قد قارن نفسه بالفنان الكبير فريد شوقي، وقال في لقاء تلفزيوني ببرنامج "بيت العيلة" على شاشة "قناة النهار": أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر في المواد المخدرة، وكان بيقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها، فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة".