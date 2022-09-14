بكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان خالد النبوي الذكرى الرابعة لوفاة والدته، إذ رحلت عن عالمنا في 14 سبتمبر 2018.

ونشر النبوي صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أمي حبيبتي، ٤ سنوات على الرحيل وأنت مازلت معي، مثالًا عظيم لإمرأة عظيمة، أسترجع كلماتك، استنير بحكمتك، وأهوى تذكر ضحكتك، كنتي السند لي ولأخوتي، الله يرحمك و يبارك في أمهاتنا، السند الحقيقي لهذا الوطن، و يمنحهم الصبر والقوة، و يمنحنا رضاهم".

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرُض ضمن دراما رمضان الماضي 2022.

مسلسل "راجعين يا هوى" يحكي قصة "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.