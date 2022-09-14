مي عز الدين أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "إيه اللوك الجامد ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

خضعت الفنانة مي عز الدين، لجلسة تصوير جديدة ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "مي" في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاء تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لمي عز الدين على النحو التالي: "قمر القمرات"، "برنسيسة"، "إيه اللوك الجامد ده"، "قمر"، "كل سنة بتبقي أحلى"، وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى شاركت مي عز الدين في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "جزية غمام" الذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، أحمد أمين، رياض الخولي، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.