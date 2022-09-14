فن ومشاهير

مي عز الدين أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "إيه اللوك الجامد ده"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

خضعت الفنانة مي عز الدين، لجلسة تصوير جديدة ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "مي" في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاء تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لمي عز الدين على النحو التالي: "قمر القمرات"، "برنسيسة"، "إيه اللوك الجامد ده"، "قمر"، "كل سنة بتبقي أحلى"، وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى شاركت مي عز الدين في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "جزية غمام" الذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، أحمد أمين، رياض الخولي، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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