المونتيرة منار حسني رئيساً للمركز القومي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قراراً بتولي المونتيرة منار حسني رئاسة المركز القومي للسينما.

يذكر أن منار حسني تقلدت عدة مناصب داخل المركز القومي للسينما ومن ضمنها مدير عام الإنتاج ومسئول البرنامج الحكومي بالمركز، كما عملت كممثل للمركز القومي للسينما في فريق دعم التميز بوزارة الثقافة وعضو فريق دعم التميز بقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

منار حسني هي مونتيرة مصرية، تخرجت من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1988، كما حازت على دبلومة في المونتاج في عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة ومن ضمنها كل من فيلم (أحلى الأوقات، حريم كريم، الشوق، الثمن)، كما قدمت عدد من المسلسلات المصرية منها (دوران شبرا، فرح ليلى، شمس)، كما حصلت علي جائزه أحسن مونتاج.