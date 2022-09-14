بمشاركة مجد القاسم.. نيفين رجب تغني "كلنا إنسان" في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب، لتقديم أغنية "كلنا إنسان" بمشاركة المطرب مجد القاسم، في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، المقرر افتتاحه غدا الخميس، بالأوبرا .

وقالت نيفين، في بيان صحفي: "إنني سعيدة بمشاركتي لأول مرة في الملتقى وأشكر كل القائمين عليه، خاصة أنني وسط وسط الملائكة، ولم أتخيل أن يضم الملتقى أطفال موهوبين من كل أنحاء العالم، ولذا فما يحدث شيء مشرف".

وأضافت: "أقدم أغنية (كلنا انسان) في حفل الافتتاح وهي بعنوان الملتقى هذا العام، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل، ويشرفني إن أقدمها مع الفنان مجد القاسم، وأن يغنيها الأولاد معي في الافتتاح"، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية رائعة، ومرتبطة بمفهوم وقيمة الحب في الحياة.

تتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى "أولادنا" من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

فيما تتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.