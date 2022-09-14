خاص| "بعد فشل جميع المحاولات".. حفيد منير مراد يزور مصر لاستخراج شهادة ميلاد للفنان الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أجلت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد، لحين التأكد من دقة تاريخ ميلاده.

وبخصوص ذلك، قال الناقد الفني أشرف غريب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "صفحة منير مراد نفسها، صفحة الفانز على فيسبوك، تواصلت مع حفيده ومعرفش وهو بيبذل مساعي حاليا، علشان يقدر يوصل لإجابة رسمية، أنا عملت محاولات في نقابة الموسيقيين، وجمعية المؤلفين والملحنين وفي السجل المدني، وفي كل ما له علاقة ومفيش وثيقة مؤكدة".

وأضاف: "رحت دار المحفوظات القومية اللي في القلعة، قالوا إن لازم يكون قريب من الدرجة الأولى، عشان يقدر يطلب الوثيقة، يقدم طلب رسمي للحصول على مستخرج شهادة ميلاد، وكل المحاولات دي أنا عملتها وفشلت، وأسرته نفسها مأكدتش تاريخ ميلاد".

واستكمل: "حفيد منير مراد وعد أنه هينزل مصر مخصوص، وبالفعل قدم طلب للسفارة المصرية دلوقتي في أمريكا، عشان تساعده أن يجيبوله الوثيقة الرسمية لشهادة ميلاد جده".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قرر إرجاء الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد في الدورة القادمة بعد أن تأكد للناقد السينمائي أشرف غريب المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.