"بعد الاختلاف عليه وإرجاء احتفالية مئويته".. مؤرخ سينمائي يؤكد تاريخ الميلاد الأقرب للفنان منير مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد الناقد الفني والمؤرخ السينمائي، محمود قاسم، أن تاريخ الميلاد الأقرب للفنان منير مراد هو 1922، وهو ما ذكره في "موسوعة الممثل في السينما العربية"، الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب عام 2012.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "منير مراد عمل مساعد مخرج في أفلام عرضت عام 1947، يعني مثلا كان عمره وقتها 25 سنة مش أكتر، وبعد كده كان بيطلع اسمه في بعض الأفلام مساعد مخرج وبعد كده ممثل، ولما نشوف فيلمه الأول، أنا وحبيبي، مع الفنانة شادية، يبقى وقتها فعلًا كان عمره 30 سنة".

وأضاف: "تاريخ الميلاد للفنان منير مراد هو 13/4/1922، طبعا إطلعت على وثيقة أو شخص أخبرني المعلومة، واطلعت على المعلومات في أرشيف نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين، لأن منير مراد مسجل في النقابتين، لأنه كان مخرج وممثل وده على مسئوليتي".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة إرجاء الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد في الدورة القادمة بعد أن تأكد للناقد السينمائي أشرف غريب المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.