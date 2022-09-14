مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق اسم نبيل الألفي على دورته السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، الفنان الكبير نبيل الألفي لتحمل الدورة السابعة اسمه خلال الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وصرحت الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان : الدكتور والفنان نبيل الألفي مثقف كبير درس في فرنسا ولم يبخل بما درسه وما اكتسبه من خبرات لكنه علم أجيالا كثيرة وتتلمذ على يديه الكثير من الفنانين وأنا واحدة منهم فهو أستاذي وعملت معه في أعمال قام بإخراجها منها مثلا: (دنجوان، أهل الكهف، تلميذ الشيطان، المأخوذة )، وغيرها من الأعمال ، ولذلك أنا سعيدة لتكريمه وإطلاق الدورة السابعة من المهرجان باسمه لأنه يستحق أكثر من ذلك وتكريم مهرجان شرم الشيخ له مهم لتعريف الأجيال الحالية بمن هو نبيل الألفي الفنان والأستاذ الأكاديمي والخبير المسرحي الكبير.

وقال النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان: المخرج المسرحي الكبير نبيل الألفي واحدا من رواد الجيل الثاني للمسرح المصري، فقد عشق المسرح وأخلص له، واختياره لتكون الدورة السابعة باسمه اختيار جيد واختيار يحترم، فقد ظلم كثيرا في الإعلام برغم أنه هو من افتتح أكاديمية الفنون في الهرم وكان أول عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو أستاذ كبير خرج من تحت عباءته أجيال كثيرة ، وكمخرج قدم أعمالا عظيمة، وتاريخه وقيمته ومسيرته تحتاج إبراز ذلك في هذه الدورة من المهرجان وهذا ما سنفعله.

وصرح الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان قائلا : "اختيار المخرج الكبير والفنان والأستاذ الأكاديمي نبيل الألفي جاء بإجماع اللجنة العليا برئاسة الفنان الكبير محمد صبحي لتحمل الدورة السابعة اسمه ، فهو قيمة وقامة استثنائية في الإبداع، وهو رمز كبير جدًا من رموز الفن المصري، وكان أستاذا في فن المسرح وعلم أجيالا كثيرة ، وكان مُلهما وراقيا وعظيما ، ومارس التمثيل والإخراج والتدريس، وهو مدرسة كبيرة وله أسلوبه الخاص في الإخراج والتمثيل أيضا، وسيخصص المهرجان ندوة كبيرة للراحل بحضور تلامذته وقامات مسرحية كبيرة تعاملت معه، كما سيصدر المهرجان كتابا يتناول مسيرته الفنية في المسرح والسينما.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي: لم يكن الأستاذ نبيل الألفي مجرد رجل مسرح عبقري وحسب، بل كان إنسانا نبيلاً مملوء بأحلام جميلة للوطن ، وأيضا مملوء بشجن حزين لمستقبل مصر وأنا سعيد جدا لإطلاق اسمه على دورة المهرجان هذا العام.

الفنان الكبير نبيل الألفي من مواليد قرية "سنهوا" بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية واسمه الحقيقي عامر محمود الألفي ، وهو من مواليد 5 مايو عام 1926، وتعلق بالمسرح منذ صغره فحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947، وكان مع الفنان حمدي غيث من أول دفعة تخرجت من المعهد، فأوفدتهما وزارة المعارف على عهد الدكتور طه حسين في بعثة دراسية إلى فرنسا، حيث تتلمذا على يد أكبر مخرج فرنسي آنذاك وهو الفنان جان لوي بارو، ليعود بعد ذلك إلى مصر مدرساً للتمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية منذ عام 1953، وتدرج بالمناصب الإدارية حتى وصل إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية حتى عام 1975.