أيتن عامر توجه رسالة غامضة.. من تقصد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة آأتن عامر رسالة غامضة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاء في الرسالة: "اللي يقف جنبي وأنا تايه، أشيله فوق راسي لما أوصل".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في بطولة فيلم "الجنينة" الذي انطلق تصويره مؤخرًا في حديقة حيوان أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبو ظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفني وسوتير- إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين- وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وطرحت الفنانة أبتن عامر مؤخرا، أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال سباق مسلسلات رمضان 2022 في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي جمعها بالفنان أكرم حسني، والنجوم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي وغيرهم.