" أسرته نفسها متعرفش".. أشرف غريب يرد على ترجيح تاريخ ميلاد لمنير مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الناقد الفني أشرف غريب على تأكيد المؤرخ السينمائي، محمود قاسم، لعام 1922 باعتباره تاريخ الميلاد الأقرب للفنان منير مراد.

وقال أشرف غريب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " محمود قاسم حر في تأكيده، ومن أين أتى بهذه القناعة؟، إذا كان أسرة منير مراد نفسها متعرفش محمود قاسم صديقي العزيز بيعتمد على نفس المصادر اللي بعتمد عليها، اللي هو أرشيف المؤسسات الصحفية اللي هو فيه مصادر متعددة، وكل مصدر بيقول معلومة مختلفة".

وأضاف: "لا أنكر أن تاريخ 1922 شائع، لكن في كمان 1942 وفي 1982، والأهم من كل ذلك، في كلام منير مراد نفسه بصوته في الإذاعة بيقول كلام ملتبس عكس ده، واحد بيقوله إنت مواليد كام؟، فقاله أنا مواليد 1942، فضحك المذيع، فمنير مراد قاله تحب نقلبها؟، هنا معناها إنه يقصد 1924، فالمذيع قاله، يعني إنت مواليد 1924؟، فمنير مراد راح متوهه".

واستكمل: "وبعدين يحكي تاني يقول أنا لما عبد الوهاب جه يتفق مع ليلى مراد عشان فيلم يحيا الحب كان عندي 6 سنين، طب فيلم يحيا الحب كان 1937/38، هل ده معنى كده أنه مواليد 1931/32، طب هل لما كان بيتفق مع عبد الوهاب على الوردة البيضاء سنة 1933، يبقى هو مواليد 1927، يعني هو منير مراد بنفسه متوه الموقف".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة قرر إرجاء الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد في الدورة القادمة بعد أن تأكد للناقد السينمائي أشرف غريب المكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.