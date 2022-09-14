محمد رمضان يطرح كليبه الجديد"دوشة" بتوقيع روتانا على "يوتيوب".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر

طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، كليبه الغنائي الجديد "دوشة" عبر قناة روتانا على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية.

كليب"دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة،ومن إخراج محمد سمير.

وكان رمضان، قرر تأجيل طرح كليب "دوشة" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز ال 25 مليون مشاهدة منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح في وقت سابق قبلهما، أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.