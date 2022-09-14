دفاعا عن والدها .. ناهد فريد شوقي تهاجم محمد رمضان .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - شنت المنتجة ” ناهد فريد شوقي ” هجوما على الفنان ” محمد رمضان ” في تعليقها على تصريحات الأخير الذي كان قد أدلى بها في وقت سابق وقارن بينه وبين الفنان الراحل ” فريد شوقي ” وأعمالهما .

حيث قال محمد رمضان عن الفنان الراحل : ” أول عمل لفريد شوقي كان حميدو وكان يتاجر في المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها .. فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدموا أشياء أصعب من عبده موتة ” .

وأعربت ناهد فريد شوقي عن غضبها من تلك التصريحات مشيرة إلى أن أعمال محمد رمضان أدت إلى فساد الأخلاق وانتشار الجريمة، على عكس ما قدمه والدها فريد شوقي من خدمات للمجتمع .

فقالت في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه ” .

وأضافت : ” سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور .. أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع ” .