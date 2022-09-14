ظهور نادر لوالدة الفنان خالد النبوي الراحلة .. هل تشبهه ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - أحيا الفنان المصري ” خالد النبوي ” الذكرى الرابعة على وفاة والدته في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام والتي توافق اليوم 14 سبتمبر .

وتضمن المشنور صورة لخالد النبوي جمعته بوالدته الراحلة، كتب في رثائه لها وتعليقه عليها : ” أمي حبيبتي .. ٤ سنوات على الرحيل وأنت مازلت معي .. مثالًا عظيما لامرأة عظيمة ” .

وتابع : ” أسترجع كلماتك، أستنير بحكمتك، وأهوى تذكر ضحكتك .. كنتي السند لي ولأخوتي .. الله يرحمك ويبارك في أمهاتنا، السند الحقيقي لهذا الوطن ويمنحهم الصبر والقوة ويمنحنا رضاهم ” .