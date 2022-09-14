كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - أحيا الفنان المصري ” خالد النبوي ” الذكرى الرابعة على وفاة والدته في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام والتي توافق اليوم 14 سبتمبر .
وتضمن المشنور صورة لخالد النبوي جمعته بوالدته الراحلة، كتب في رثائه لها وتعليقه عليها : ” أمي حبيبتي .. ٤ سنوات على الرحيل وأنت مازلت معي .. مثالًا عظيما لامرأة عظيمة ” .
وتابع : ” أسترجع كلماتك، أستنير بحكمتك، وأهوى تذكر ضحكتك .. كنتي السند لي ولأخوتي .. الله يرحمك ويبارك في أمهاتنا، السند الحقيقي لهذا الوطن ويمنحهم الصبر والقوة ويمنحنا رضاهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لوالدة الفنان خالد النبوي الراحلة .. هل تشبهه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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