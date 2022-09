شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. وفاة إيرين باباس وخوف فيفى عبده وفيلم هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر، أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها وفاة الممثلة اليونانية إيرين باباس، وتصريح فيفى عبده بالخوف من الحسد، وطرح فيلم "الجواهرجى" للنجمين محمد هنيدى ومنى زكى فى إجازة منتصف العام الدراسى المقبل.

ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز أحداث الفن التي تم نشرها على الخليج 365..

وفاة النجمة اليونانية إيرين باباس اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 96 عاما، واشتهرت بدورها في أفلام منها Z و Zorba the Greek و The Guns of Navarone وعمر المختار.

وتمتعت الفنانة الراحلة إيرين باباس بمسيرة سينمائية حافلة لمدة أكثر من 50 عامًا توجها المخرج جون مادن بفيلم Captain Corelli's Mandolin في عام 2001، لتشارك البطولة جنبًا إلى جنب مع أبرز نجوم هوليوود ومنهم نيكولاس كيج وبينيلوبي كروز، وشاركت في بطولة فيلم A Talking Picture عام 2003، ويعد Ecuba الصادر عام 2004 آخر افلامها السينمائية.

طرح فيلم "الجواهرجى" للنجمين محمد هنيدى ومنى زكى فى إجازة منتصف العام الدراسى المقبل

تقرر طرح فيلم "الجواهرجى" للنجمين محمد هنيدى ومنى زكى، فى دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل وتحديداً فى شهر يناير 2023 كموعد مبدئى، حيث يتبقى أقل من أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، ومقرر تصوير هذه الأيام خلال الفترة المقبل لتجهيز الفيلم للعرض.

فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

فيفى عبده: أعانى من الحسد وما بعرفش أقرأ القرآن فى وش اللى قدامى لسانى بيقف

أطلت النجمة فيفى عبده، على جمهورها ومتابعيها في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها.

وقالت فيفى:" أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم".

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن".وأضافت فيفي عبده: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة".

طرح فيلم "خرجوا ولم يعودوا" في دور العرض السينمائى اليوم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن (ويزو) العمل اليوم في دور العرض السينمائية بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل العام الماضى، وقررت الشركة المنتجة بالاتفاق مع الجهة الموزعه إطلاقه اليوم في 15 دار عرض.