سر استعانة ريم مصطفى بصورة من "هبة رجل الغراب" فى طير بينا يا قلبى

القاهرة - سامية سيد - استعانت النجمة ريم مصطفى بصورة تجمعها بالفنان حازم سمير، من مسلسل "هبة رجل الغراب" خلال أحد مشاهد مسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبى" الذى يتم عرضه على قناة ON، جاء ذلك خلال المشهد الذى كانت تتذكر فيه ذكرياتها وصورها مع خطيبها الذى يجسد دوره حازم سمير بعدما فسخت خطبتها معه.

وظهرت صورة ريم مصطفى مع حازم سمير في كواليس مسلسل "هبة رجل الغراب" خلال المشهد، حيث قررت ريم اظهار هذه الصورة باعتبار أن "هبة رجل الغراب" كان أول ظهور لها في عالم التمثيل، وبعد 8 سنوات يشارك حازم سمير معها في "طير بينا يا قلبى " الذى يسجل أولى بطولات ريم المطلقة في الدراما التليفزيونية .



ريم مصطفى فى طير بينا يا قلبى

ويعرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" من السبت للأربعاء حصرياً على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "طير بينا يا قلبى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.