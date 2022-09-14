شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة مسلسلات الأكشن.. لبنانية تسترد أموالها من البنك تحت تهديد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شبه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، اللبنانية سالى حافظ بشخصية طوكيو في المسلسل الاسبانى الشهير la casa de papel بعد استرددها 13 ألف دولار تحت تهديد السلاح، كانت تضعها لدى أحد المصارف في لبنان، واحتاجت إليها لتوفير علاج شقيقتها المريضة بالسرطان.

وقال مغردون إن سالى حافظ تحمل نفس صفات طوكيو في المسلسل لجرأتها وقوتها وأنها استطاعت أن تحصل على الأموال وتسافر خارج البلد.



سالى



طوكيو فى المسلسل

اقتحمت مواطنة لبنانية مسلحة بمسدس، صباح اليوم مصرفاً في بيروت مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف وقد تمكنت المودعة، سالى حافظ، من الحصول على مبلغ يقارب الـ13 ألف دولار ومغادرة المصرف.

وتردد أن المودعة سعت للحصول على وديعتها من أجل توفير كلفة علاج شقيقتها المريضة بالسرطان، وهو ما أكده مصدر فى جمعية "صرخة المودعين" التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في المصارف اللبنانية في ظل الانهيار المالي

يذكر أن فرع المصرف يقع في مقابل مقر الأمن العام اللبناني في محلة السوديكو القريبة من وسط بيروت وكتب المودعون على جدران المصرف وواجهاته الزجاجية عبارات ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان