شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: محمد يحيى له نصيب الأسد فى أعمالى وبنرتاح مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هيثم شاكر، في حواره مع تلفزيون الخليج 365، كواليس أغنية "اتعدي حدودي"، حيث قال إن الأغنية عمل عليها بالمقلوب، حيث قام محمد يحيي بعرض اللحن عليه ثم قام أحمد إبراهيم بتوزيع اللحن وفي النهاية كتب نادر عبد الله الكلمات علي اللحن.

وأشار هيثم شاكر إلى أن نادر عبدالله ابهره كالعادة، مضيفا إلى أن الملحن محمد يحيي له نصيب الأسد في مشوار هيثم حيث قدم معه أغلب أعماله مؤكدا أنهما يرتاحا سويا في العمل.

وأضاف هيثم شاكر في حواره مع تلفزيون الخليج 365 للزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن، إنه متعب في العمل وبعض الملحنين والموزعين يغضبون منه، لأنه يدقق في التفاصيل، مشيرا إلى أن رفضه للأعمال ليس لعدم جودتها ولكن في بعض الأحيان تكون غير مناسبة للألبوم أو توقيت تقديمها.

أغنية اتعدي حدودي تقول كلماتها:

آه يا قلبى على اللى لما عدى.. جنبى لرحت فيها في الميعاد ده

عقلى جاب وودى تهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شّدة.. نفسى أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه

أتعدى حدودى ولا أستهدى

لا أنا حمل مقاوحة ولا مناهدة.. ولا فيه اتفاقية ولا معاهدة ولا وعد معاه

وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان "هنتقابل بعدين" على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي واستايلست فريد عادل، بعدما سبق وأطلق أغنية "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.