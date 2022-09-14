شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه منحا لدعم الأفلام القصيرة بـمهرجان الإسكندرية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأميرأباظة بالتعاون مع بيت الكويت للأعمال الوطنية تقديم مبلغ 100 ألف جنيه، منح لمشاريع الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة الـ ٣٨ لمهرجان الإسكندرية والتى تقام خلال الفترة من 5 إلى ١٠ أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

المنح المقررة تحمل اسم الفنان الكويتى الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وتعلن نتائجها في ختام المهرجان الذى يعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية .

تشرف على المنحة لجنة برئاسة الدكتور وليد سيف ، أستاذ النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والمخرج الفلسطينى فايق جرادة ، والناقدة ناهد صلاح أمين صندوق الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ، وكاتب السيناريو سامح سر الختم .

تهدف المنحة إلى دعم مشاريع الأفلام القصيرة الطموحة والجادة والراقية لصناع السينما الجدد ، على أن تكون المدة الزمنية للفيلم بين خمس دقائق إلى خمسة عشر دقيقة، على أن تحدد لجنة التحكيم قيمة المنحة لكل جائزة .

يفتح باب التسجيل اليوم 15 سبتمبر ولمدة أسبوعين، وتعلن النتائج في حفل ختام المهرجان ويشترط مايلي :

1. التقدم بالسيناريو مجازا رقابيا ومرفق معه قائمة بفريق العمل المقترح والميزانية المقترحة وخطط الإنتاج.

2. يلتزم الفائزون بالمنحة بالإنتهاء من كل مراحل الإنتاج وتسليم النسخة النهائية للمهرجان خلال عام من تاريخ الحصول على المنحة.

3. من حق مهرجان الإسكندرية العرض الأول من الأفلام الفائزة والاحتفاظ بنسخة من الأفلام بمكتبة الجمعية المصرية وهى الجهة المنظمة للمهرجان ويحق لها عرضه في العروض الثقافية المختلفة والمنظمة من قبل الجمعية.

4. يجب على المتقدمين أن يكونوا صناع سينما جدد ويتقدمون للمنحة كعمل أول أو ثاني .