سمية الخشاب : ” بلاش الشغل ده عشان اتهرش خلاص ” .. من قصدت ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:57 مساءً - هاجمت الفنانة ” سمية الخشاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر الأشخاص الذين يتكلمون في الدين بدون علم أو إدراك وفهم جيد لما يقولونه ويقومون بإطلاق الفتاوي .

فكتبت سمية الخشاب : ” ياريت محدش يتكلم عن الدين إلا وهو فاهمه عشان أنا شايفة اليومين دول ناس بتطلع تتاجر بيه وهما في حياتهم الشخصية بيعملوا كل حاجة عكسه ” .

وتابعت : ” بلاش الشغل ده عشان اتهرش خلاص، يادوب حافظ الفاتحة ومش دارس دين ولا فاهمه ويطلع يحاضر ويقول إيه حرام وإيه حلال .. حاجة في منتهي العبث والله ” .