منة شلبي وياسمين صبري تتنافسان في إرتداء نفس الفستان… أيهما بدت الأجمل؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:57 مساءً - نشرت الفنانة منة شلبي عدة صور لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» .

وظهرت منة شلبي بفستان صيفي باللونين الأبيض والأزرق، منقوش بالفراشات، مع سلسلة بالرقبة متدلي منها العين الزرقاء.

وجاء إطلالة منة شلبي متشابهة تماماً من آخر فستان ظهرت به الفنانة ياسمين صبري، حيث نشرت ياسمين منذ أيام قليلة صور بفستان مبهج وتسريحة شعر مميزة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام .

منة شلبي بنيو لوك جديد في أحدث ظهور لها

واعتمدت الفنانة منة شلبي نفس إطلالة الفنانة ياسمين صبري ولكن مع بعض الإختلافات أبرزها اختلاف طول الشعر ولونه .

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

حملت إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، وقد بلغ سعر 4200 ريال سعودي أي ما يقرب من 21 ألف جنيه مصري، ، أما سعر الجيبة وصل إلي 9300 ريال سعودي ما يعادل 46500جنيه.

تزينت ياسمين صبري ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر غير تقليدية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

وربط العدد من روّاد السوشيال ميديا إطلالة منة شلبي بإطلالة الفنانة ياسمين صبري، الذي أطلت بفستان شبيه لفستان منه شلبي منذ أيام.

مسلسل منة شلبي الجديد

وتبدأ الفنانة منة شلبى التجهيز لمسلسلها الجديد بعنوان “قضية 760” الذى يقوم حاليا المخرج أحمد مدحت بالتحضير لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعاقدت منة شلبى قضية 760 العام الماضى ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى لعرضه.

مسلسل “قضية 760” بطولة منة شلبي وعدد آخر من النجوم ومن تاليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

أول بطولة مطلقة لياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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