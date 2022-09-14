ديانا كرزون تحتفل بعيد زواجها الثاني بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 05:57 مساءً - احتفلت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” بعيد زواجها الثاني من زوجها الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

فنشرت ديانا كرزون صورة تجمعها بزوجها من حفل زفافهما الذي وافق الرابع عشر من سبتمبر بعام 2020، وأرفقتها بتعليق وجهت له من خلاله رسالة بكلمات رومانسية .

وجاء في التعليق : ” الحب يجد طريقه .. سنتين من الاحترام والحب حبيبي أبو سلمى الغالي .. الله يقدرني واسعدك طول العمر ويخليلنا سلمى طريق حبنا ياللي زرعناه ” .