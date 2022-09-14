شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فرقة الأوبرا اليوم وغدا فى مختارات عالمية على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجوم فرقة الاوبرا القاهرة نخبة من أغان الأفلام، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو محمد وهيدى ومن إخراج حازم طايل وذلك فى حفلين متتاليين يقاما الثامنة مساء الأربعاء و الخميس 14 , 15 سبتمبر على مسرح الجمهورية منها رابونزل ، الجميلة والوحش ، فروزين ، علاء الدين ، أحدب نوتردام وهيركليز ،



نجوم فرقة أوبرا القاهرة نجوم فرقة أوبرا القاهرة

نجوم فرقة أوبرا القاهرة

كما يتم أيضا تقديم مختارات من الأغاني العالمية منها يمكننى الرقص طوال الليل ، النجوم ، ليالي عربية ، دعه يمضي ، الذي سوف يكون ، من روسيا مع الحب ، شمسي ، إلي الأبد ، ذات مرة في ديسمبر وغيرها أداء إيمان مصطفي ، رضا الوكيل ، تحية شمس الدين ، وليد كريم ، چولي فيظي ، إبراهيم ناجي ، عزت غانم ، سلمي الجبالي ، أسامة علي ، برهان الدين فاروق ، إنچي محسن ، أسامة علي ،چاكلين رفيق ، رامز لباد ، عماد عادل ، مني رفله ، أسامة جمال ، تامر توفيق ، مصطفي محمد وعمرو مدحت.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون