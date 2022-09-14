شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "دوشة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان دوشة، بعد أن كان أعلن منذ أيام أنه أجلها حدادا على وفاة الملكة اليزابيث.

ومن ناحية آخرى تعاقد النجم محمد رمضان، على عمل سينمائي جديد تحت عنوان "مرزوق وإيتو" من إنتاج شركة إيغل للمنتج جمال سنان، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير.



محمد رمضان

ويواصل محمد رمضان حاليا تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي يتعاون من خلاله مع الفنانة نيللي كريم، ومن إخراج ماندو العدل، ويجسد محمد رمضان شخصية "دراجون" شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحد من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتطرق الفيلم إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.



محمد رمضان

كما يعقد محمد رمضان مع المخرج محمد سامى جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامى من كتابة أغلب حلقات المسلسل