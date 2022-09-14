شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ومحمد أنور والسبكي فى حمام السباحة بكواليس فيلم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم أحمد فهمى، في وصلة مزاح مع الفنان محمد أنور بعد نشره لصورة من كواليس فيلم مستر إكس عبر حسابه على تويتر، وظهر في الصورة كل من أحمد فهمى و محمد أنور وأوس أوس وبيومى فؤاد وأحمد السبكى في حمام السباحة، وكتب أنورعلى الصورة قائلا:"تعبنا جدا عشان نعملكم حاجة مختلفة وان شاء الله تشوفوا فيلم كبير ومليان مفاجآت"، ليرد عليه أحمد فهمى:"فين التعب واحنا متصورين في البول".



أحمد فهمى و محمد أنور

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.