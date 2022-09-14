شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "الغراب" بطولة نجلاء بدر وهانى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نجلاء بدر وهانى عادل من تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "الغراب" المكون من 10 حلقات والذى يعتمد على حكايات كل حكاية تدور في حلقة واحدة، ويشارك في بطولة الحكاية السعودى نايف عبد الله والمغربية فاطيمة الزهراء والطفل تيم وعابد عنانى وآخرين وقصه وسيناريو وحوار سجى محمد الخليفات وإخراج إيهاب عمرو.

وتتمحور فكرة مسلسل "الغراب" على الحكايات المنفصلة، وتدور أحداثه بشكل عام فى إطار من الإثاره والتشويق والرعب خلال 10 حلقات وكل حكاية منهم تنتهى مع نهاية أحداثها خلال عرض الحلقه ثم تبدأ أحداث أخرى مع حكايه جديدة وبمشاركة أبطال مختلفين ، ويسرد كتابه هذه الحكايات أكثر من مؤلف ويتولى إخراجها بالكامل كل من المخرج إيهاب عمرو ومحمد هانى.

وكانت الفنانة شيرى عادل قد انتهت من الحكاية الأولى من المسلسل، وشاركها البطولة السوري جهاد سعد، رشا بن معاوية التونسية، وهشام الشاذلي ومحمود فارس، ومن إخراج محمد هاني وتأليف الكاتبة سجى محمد الخليفات، وكشفت شيرى عن اسم وصورة شخصيتها في الحكاية على حسابها بموقع انستجرام

يذكر أن نجلاء بدر تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث بدأ صناع العمل في التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في الثانى وعلى رأسهم سيد رجب، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، سلوى عثمان صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.



تصوير الحكاية الثانية من الغراب