وفاة الممثلة اليونانية إيرين باباس نجمة عمر المختار والرسالة و Zorba the Greek

القاهرة - سامية سيد - توفيت النجمة اليونانية إيرين باباس اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 96 عاما، واشتهرت بدورها في أفلام منها Zو Zorba the Greek و The Guns of Navarone. وعمر المختار

وتمتعت الفنانة الراحلة إيرين باباس بمسيرة سينمائية حافلة لمدة أكثر من 50 عامًا توجها المخرج جون مادن بفيلم Captain Corelli's Mandolin في عام 2001، لتشارك البطولة جنبًا إلى جنب مع أبرز نجوم هوليوود ومنهم نيكولاس كيج وبينيلوبي كروز ، وشاركت في بطولة فيلم A Talking Picture عام 2003، ويعد Ecuba الصادر عام 2004 آخر افلامها السينمائية.

وتعد إيرين باباس واحدة من أبرز الفنانات في اليونان، اللائي حققن شهرة عالمية، ولا ينسى عشاق السينما دورها الشهير في فيلم Zorba the Greek ، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في عام 1964، تألقت فيه جنبًا إلى جنب مع أنتوني كوين وآلان بيتس، من تأليف ميكيس ثيودوراكيس.

كما يعرفها الجمهور خصوصا في الشرق الأوسط بدورها في فيلم The Lion of the Desert أو عمر المختار، إذ جسدت دور امرأة لبيبة تدعى مبروكة، وأيضا شاركت في النسخة العالمية من فيلم The Message أو الرسالة، وجسدت دور هند بنت عتبة.