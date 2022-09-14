شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات تليفزيونية لانتصار:أنا ممثلة متزنة ومالية مركزي وما اعتزلتش الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة انتصار تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخرة خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث تحدثت خلال اللقاء عند علاقتها بالكوميدية، وكيف حصلت على مؤهل عالي بعد سنين طويلة بسبب حبها للتمثيل، فضلًا عن أول عمل لها في فترة الثانوية.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تصريحات انتصار:

أبرز تصريحات انتصار في برنامج "كلمة أخيرة"

- معتزلتش الرجالة بس مفيش وقت والراجل بيتحول لعيل كبير بعد الجواز

- الفن من أسوأ المهن على المستوى العصبي للإنسان

- هخوض تجربة الزواج لما ألاقي الشخص اللي بيتوافق مع كل ظروفي وظروف شغلي

- أنا ممثلة متزنة وماليه مركزي، بروح اضحك وبعدين أرجع أكمل تمثيل

- تربية الولد تختلف عن البنت، فالولد له صلاحيات أكتر

- عندي حتة نكدية ولكني بفضل تصنيفي كممثلة كوميدية

- أول مرتب خدته كان وأنا شغالة في محل ملابس في ثانوي

- قعدت في كلية تجارة 13 سنة قبل ما أخد المؤهل بسبب التمثيل

يذكر أن الفنانة انتصار، تشارك في فيلم "مغامرات كوكو"، كضيف شرف مع أبطال الفيلم بيومى فؤاد وخالد الصاوى، ويشارك فى بطولة العمل كل من شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

وكانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "أحلام سعيدة" الذي عرض في دراما رمضان 2022، وهو من بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.