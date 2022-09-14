شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح غدا أحدث أغانيه "دلوقتي عجبناكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أحدث أغانيه "دلوقتي عجبناكو" غدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكافة المنصات الإلكترونية، وروج "سلطان" لها عبر نشر بوستر للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا عليها: "استنوا أغنية "دلوقتي عجبناكو" من انتاج وتوزيع روتانا بكرة على كل المنصات الموسيقية، ويارب تعجبكوا".



بهاء سلطان

وكان بهاء سلطان طرح أمس البرومو الرسمي للأغنية عبر "انستجرام" والتي يقول خلالها: "دلوقتي عجبناكو.. ما كنا حلوين ومعاكوا.. فجأة الشوق أهو جابكم.. طب أي كان مشاكم"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وأحيى بهاء سلطان مؤخرًا حفلا غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء "تعالى ادلعك"، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويتجرى جاليًا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد نصار المنتج المنفذ للفيلم أن الأغنية الدعائية كتبت كلماتها منة عدلى القيعى، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتتناسب كلماتها وألحانها مع أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول صلاح -أحمد حاتم- الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام إرثه وبيع أملاكه في الأرياف والتي تتضمن نادي لكرة القدم لتبدأ من هنا سلسلة من المواقف الكوميدية التي لا تنتهي.