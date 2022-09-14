انتصار عن التربية الجنسية :"علشان ميطلعوش يغتصبوا ويقتلوا بعض لازم نوعيهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة انتصار عن أهمية التربية الجنسية في المدارس، وقالت :" التربية الجنسية في المدارس مهمة علشان بعد كدا ما يقتولوش بعض ويغتصبوا بعض، لازم نوعيهم، علشان لما الشخص يحب ما يتصدمش، يبقى عندو ثقافة ويبقى فاهم حدود العلاقة هو والطرف الآخر، مش يطلعوا يحبوا بعض وأول ما تقوله "لا" يقوم دابحها".

وجاء ذلك خلال لقاء أجرته الإعلامية لميس الحديدي معها مساء أمس في برنامج كلمة أخيرة.

يذكر أن الفنانة انتصار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو عرفة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، هشام إسماعيل، شيماء سيف، محمد أوتاكا، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، سامي مغاوري.

واحتفلت الفنانة انتصار مؤخرا بفوز ابنتها شاهيستا نادر بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022.