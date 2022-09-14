وفاة الفنانة إيرين باباس بطلة الرسالة وعمر المختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية لينا ميندوني، وفاة النجمة العالمية أيرين باباس، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 96عاما، بعد مشوار فني حافل، قدمت خلاله مجموعة من أشهر الأفلام الكلاسيكية ، أبرزها "زوربا اليوناني" و "بنادق نافارون" ، بمشاركة النجم الراحل أنتوني كوين.

وقالت وزيرة الثقافة في بيانها، "كانت إيرين باباس، تجسيدًا للجمال اليوناني على شاشات السينما وعلى المسرح، وهي نجمة عالمية أشعت باليونانية".

إيرين مارلين باباس، المولودة في 3 سبتمبر 1923، قدمت ما يزيد عن 70 فيلما، واختارها المخرج الراحل مصطفى العقاد، لتقديم شخصية "هند بنت عتبة" زوجة أبي سفيان، والتي حرضت وحشي على قتل حمزة عم الرسول وأكلت كبده، في فيلم "الرسالة".

وقدمت الراحلة أيضا دور المرأة العربية "مبروكة "التي تشارك في النضال ضد الاحتلال الإيطالي لدولة ليبيا في عصر موسوليني، في فيلم "عمر المختار-أسد الصحراء".

النجمة اليونانية الراحلة، تزوجت مرتين، واجبرتها آرائها السياسية، على النفي في إيطاليا والولايات المتحدة في 1967-1974 ، عندما حكم المجلس العسكري اليميني المتطرف اليونان.